திருப்பதி மடப்பள்ளியில் திடீர் தீ விபத்து.. பக்தர்கள் தரிசனத்தை நிறுத்தியது தேவஸ்தானம்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் மடப்பள்ளியில் இன்று திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sudden fire broke out in Tirupathi Venkateshwara temple in the morning. The Devastanam stopped the pilgrims to dharshan.