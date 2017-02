கட்சிக்குள் சுதாகரனுக்கு அதிகரிக்கும் நெருக்கடி.. சிறையில் சசிகலாவிடம் 5 மணி நேரம் குமுறல்

சீனியர் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மற்றும் சாதி ரீதியிலான எம்.எல்.ஏ.க்கள் தினகரனுக்கு நெருக்கடி தரத்துவங்கியுள்ளனர் என்று அதிமுக வட்டாரங்கள் நம்மிடம் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Sudhakaran given pressure by AIADMK senior MLA's and cast leaders, says sources.