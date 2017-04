தினகரன் லஞ்ச வழக்கு.. டெல்லி கோர்ட்டில் சுகேஷ் சந்திரசேகர் ஆஜர்

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற்று தருவதாக தினகரனிடம் இருந்து லஞ்சம் பெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சுகேஷ் சந்திரசேகர் டெல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.

English summary

Sukesh Chandrasekar was arrested by Delhi police who had got bribe from TTV Dinakaran appeared before Delhi District Magistrate Nagpal.