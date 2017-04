கருணாநிதி பேரன், அழகிரி மகன், ஒய்எஸ்ஆர் ரெட்டியின் மருமகன்.. புருடா மன்னன் சுகேஷ்!

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற்று தருவதாக லஞ்ச புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட சுகேஷ் சந்திரசேகர் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் முக்கிய புள்ளிகளின் உறவினர் என்று கூறி பல்வேறு மோசடிகளில் ஈடுபட்டவர் ஆவார்.

English summary

Sukesh Chandrasekar, the con man who called himself the Chief Minister's son. In April 2011 he called himself the grandson of former Tamil Nadu Chief Minister M Karunanidhi. In 2008 he was roaming the streets of Bengaluru calling himself the son of former Karnataka Chief minister H D Kumaraswamy. In 2009 he moved around in Hyderabad introducing himself as the nephew of former Andhra Pradesh Chief minister Y S Rajasekhara Reddy. Sukesh Chandrasekhar, the man that the Delhi police finally caught up with is a master conman.