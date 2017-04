"இரட்டை இலை": தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளுக்கு முட்ட முட்ட மது விருந்து.. அளித்தது யார் தெரியுமா?

இரட்டை இலை சின்ன விவகாரத்தில் 10 அதிகாரிகளுக்கு டெல்லியில் 5 நட்சத்திர ஹோட்டலில் சுகேஷ் தடபுடலான விருந்து கொடுத்த விவரம் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

To get twin leaves, TTV Dinakaran has given Rs. 10 crores to Sukesh. The latter gave liquor party to election commission authorities in a 5 star hotel.