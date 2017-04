வீரமரணமடைந்த 26 வீரர்களின் குழந்தைகளின் கல்வி செலவை ஏற்கும் கிரிக்கெட் வீரர் கௌதம் கம்பீர்!

சத்தீஸ்கரில் வீரமரணமடைந்த 26 சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களின் குழந்தைகளின் கல்வி செலவு முழுவதையும் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் கௌதம் கம்பீர் ஏற்க முன்வந்துள்ளார்.

English summary

Gautam Gambhir has announced he will bear the educational expenses of the children of 25 CRPF personnel killed in an attack by Naxals in Chhattisgarh’s Sukma district.