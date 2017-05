குற்றவாளிகளுக்கு கருணை காட்ட எந்த முகாந்திரமும் இல்லை.. நிர்பயா வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி!

நிர்பயா கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு கருணை காட்ட எந்த முகாந்திரமும் இல்லை எனக்கூறி சுப்ரீம் கோர்ட் 4 பேருக்கும் தூக்கு தண்டனையை உறுதி செய்துள்ளது.

English summary

The Supreme Court has confirmed death for four convicts in Nirbhaya gang-rape case in Delhi. A 23-year-old student was gang-raped and tortured on her way back home.