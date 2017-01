தமிழகத்துக்கு காவிரி நீர்.. மறுஉத்தரவு வரும் வரை தினமும் 2000 கன அடி.. சுப்ரீம்கோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

நாளொன்றுக்கு 2000 கன அடி நீரை காவிரியில் இருந்து திறந்துவிட வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் கர்நாடக மாநிலத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பான வழக்கு பிப்ரவரி 7ம் தேதியில் இருந்து தொடர்ந்து நடைபெறும்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Supreme Court bench directed Karnataka to release 2,000 cusecs of water everyday to Tamil Nadu till it issues further orders.