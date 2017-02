காவிரி நதிநீர் பங்கீடு வழக்கு.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்று விசாரணை

கர்நாடக அரசு வினாடிக்கு 2000 கன அடி நீரை காவிரியிலிருந்து திறந்துவிட வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் பிறப்பித்த உத்தரவை கர்நாடகா மதிக்கவில்லை. இந்நிலையில் வழக்கு விசாரணை இன்று நடைபெற உள்ளது.

English summary

The Supreme Court will on Monday hear the plea regarding the dispute on Cauvery river between Karnataka and Tamil Nadu.