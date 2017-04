அமைச்சர் காமராஜ் மீது மோசடி வழக்கு பதிவு செய்ய சுப்ரீம்கோர்ட் அதிரடி உத்தரவு!

அமைச்சர் காமராஜ் மீது மோசடி வழக்குப்பதிவு செய்ய சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

Supreme court orders to file a forgery complaint on Minister Kamaraj. If Police not file a FIR on minister then CBI will inquiry this case judge Ramana said.