பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 பேர் விடுதலை வழக்கு.. உடனடியாக விசாரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் மறுப்பு!

பேரறிவாளன், நளினி, முருகன் உள்ளிட்ட 7 பேரை தொடர்பான வழக்கு விரைந்து முடிக்க பேரறிவாளன் தரப்பில் மனு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கை உடனடியாக விசாரிக்க இயலாது என்று சுப்ரீம் கோர்ட் கூறியுள்ளது.

English summary

Supreme Court has refused to Perarivalan plea for releasing of him and other six.