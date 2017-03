பலாத்கார புகாரில் சிக்கிய அமைச்சரை கைது செய்வதில் விலக்கு கிடையாது: சுப்ரீம்கோர்ட் அதிரடி

பலாத்கார புகாருக்குள்ளான அமைச்சருக்கு எதிரான கைது ஆணையில் இருந்து விலக்கு அளிக்க முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 15:55 [IST]

The Supreme Court on Monday refused to stay the arrest of absconding rape accused Uttar Pradesh Minister Gayatri Prajapati.