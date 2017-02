பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 பேர் விடுதலை... சீராய்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்தது சுப்ரீம் கோர்ட்

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 பேரின் விடுதலை தொடர்பான சீராய்வு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

English summary

Supreme Court has rejected a review petition filed by Tamil Nadu government to release 7 including Perarivalan.