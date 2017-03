நெடுஞ்சாலைகள் அருகே மதுபான கடைகள் இருக்கலாமா.. உத்தரவை தளர்த்திய உச்சநீதிமன்றம்

நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள பார் மற்றும் விடுதிகளில் மதுபானம் விற்கக்கூடாது. சாலையிலிருந்து பார்வைக்கு எளிதில் தெரியும் வகையில் மதுபான கடைகள் இருக்கக்கூடாது என விதிமுறை வகுத்துள்ளது.

English summary

Supreme court relaxed it's earlier order on liquor bars which are located at roadside.