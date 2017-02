கலிங்கப்பட்டியில் டாஸ்மாக்கடையை மூடியது சரிதான்.. தமிழக அரசின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது உச்சநீதிமன்றம்

கலிங்கப்பட்டியில் டாஸ்மாக் கடையை மூடியது தொடர்பாக தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்ச நிதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

English summary

Supreme Court has rejected Tamil Nadu plea on TASMAC shop closed at Kalingapatti in Tirunelveli district.