சுஷ்மா டிஸ்மிஸ்? புதிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சராகிறார் வசுந்தரராஜே சிந்தியா?

மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து சுஷ்மா ஸ்வராஜ் மாற்றப்பட்டு வசுந்தரராஜே சிந்தியா அப்பதவியில் அமர்த்தப்பட உள்ளதாக டெல்லி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

The name of Railway Minister, Suresh Prabhu is doing the rounds and sources say that he is likely to be made the Defence Minister of India. A crucial cabinet reshuffle is on the cards after the end of the Parliament session that concludes on April 12. Finance Minister Arun Jaitley was given additional charge of defence after Manohar Parrikar moved to Goa as the CM.