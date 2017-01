தமிழக முன்னாள் ஆளுநர் சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா காலமானார்

தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் ஆளுநரான சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா உடல் நலக்குறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 91.

English summary

Former TamilNadu governor Surjit Singh Barnala,passed away on Saturday in Chandigarh. He was 91.