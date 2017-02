உடனே என்றால் உடனடியாகன்னு அர்த்தம்- சசி வக்கீலுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் சுளீர்!

பெங்களூரு நீதிமன்றத்தில் சரணடைய அவகாசம் கேட்ட சசிகலாவின் கோரிக்கையை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Supreme Court today rejected Sasikala's oral plea seeking time to surrender before the Trial Court and directs to surrender immediately.