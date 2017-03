மீனவர் பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு.. சுஷ்மா சுவராஜ் உறுதி

ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் குழு இன்று மத்திய அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜை சந்தித்து பேசினர். அப்போது தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் உறு

English summary

Union Minister Sushma Swaraj assured permanent solution for fishermen, said fishermen association member Arulanantham in Delhi.