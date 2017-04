சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களால் கடத்தப்பட்ட 10 இந்தியர்கள் பத்திரமாக மீட்பு: சுஷ்மா

சோமாலி நாட்டில் கடற்கொள்ளையர்களால் கடத்தப்பட்ட 10 இந்தியர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்ட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Swaraj also thanked India's High Commissioner in Kenya Suchitra Durai for her efforts in securing the release of the Indians.