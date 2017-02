"ஓம் க்ரீம்".. ராத்திரி பூஜை ஜெய்யும் "சுதா"...சக கைதிகள் பீதி... வேறு சிறைக்கு மாற்ற கோரிக்கை!

சிறையில் சுதாகரன் மந்திரவாதியைப் போல் இரவு நீண்ட நேரம் வரை மந்திரங்களை ஓதி பூஜை செய்வதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Thursday, February 23, 2017

Suthakaran doing poojas at night time in Bengaluru prison. He is say mandra at night time. because of this jailmates afraid of him.