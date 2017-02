சபாஷ்.. 4 வருட சிறைத் தண்டனையின்போது 20 கிலோ எடையை குறைக்க சுதாகரன் முடிவு!

சிறையில் இருக்கும் 4 ஆண்டுகளில் 20 கிலோ எடையை குறைக்க சுதாகரன் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 12:52 [IST]

English summary

Suthakaran plans to reduce his weight. within Four years of prison life he plans to reduce 20 kg weight.