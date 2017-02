தமிழகத்தில் ஒரே குழப்பம்.. ஜனாதிபதியைப் பார்த்து சொல்லிட்டாராம் சு. சாமி... !

டெல்லி: தமிழகத்தில் நிலவும் குழப்பமான அரசியல் சூழ்நிலை குறித்து குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியை நேரில் சந்தித்துப் பேசியுள்ளதாக சுப்பிரமணியம் சாமி டிவீட் போட்டுள்ளார்.

தமிழகம் பெரும் அரசியல் குழப்பத்தில் சிக்கியுள்ளது. அதிமுகவில் மிகத் தாமதமாக பிளவு வெடித்துள்ளது. முதல்வர் பதவியைப் பிடிக்க படிப்படியாக காய் நகர்த்தி வந்தார் சசிகலா. ஆனால் ஆரம்பத்தில் அமைதியாக இருந்து விட்டு நேற்று இரவு முதல் புரட்சிக்காரராக மாறியுள்ளார் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

இந்த நிலையில் இந்த விவகாரம் குறித்து சுப்பிரமணியம் சாமி டிவீட் போட்டுள்ளார்.

Met the President of India just now and apprised him of the situation in Tamil Nadu