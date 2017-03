அயோத்தி பிரச்சினை பேச்சுவார்த்தைக்கு சு.சாமி மத்தியஸ்தம்.. சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன யோசனை

இதனிடையே, சு.சாமியோ, இரு மத தலைவர்களையும் அமர வைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது என்பது கஷ்டமான காரியம் என கூறினார். நீதித்துறை வழியாகத்தான் இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தா

English summary

The Supreme Court on Tuesday asked BJP leader Subramanian Swamy to sort out the Ayodhya Ram Temple dispute through negotiations agreed upon by all petitioners.