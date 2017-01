அதெப்படி அர்னாப் கோஸ்வாமி ரிபப்ளிக்னு டிவி பேரு வைக்கலாம்? பஞ்சாயத்தை கூட்டிய சு.சுவாமி

அர்னாப் கோஸ்வாமி தம்முடைய டிவி சேனலுக்கு ரிபப்ளிக் என பெயர் வைத்துள்ளதற்கு சுப்பிரமணியன் சுவாமி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக தகவல் ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்துக்கும் சு.சுவாமி கடிதம் அனுப்ப

English summary

BJP Rajya Sabha MP Subramanian Swamy strongly opposed the use of the name "Republic" by journalist Arnab Goswami for his upcoming TV channel.