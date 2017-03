இரட்டை இலை சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் முடக்கியது தவறு...சசி அணிக்கு ஒதுக்கியிருக்க வேண்டும்: சு.சுவாமி

இரட்டை இலை சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் முடக்கியது தவறு... அதை சசிகலா அணிக்குதான் ஒதுக்கியிருக்க வேண்டும் என பாஜக எம்.பி. சுப்பிரமணியன் சுவாமி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

BJP Rajya Sabha MP Subramanian swamy has condemned for the freeze of ADMK's Two leaves symbol by the Election Commission.