சிரியா போரில் இதுவரை 650க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பலி: ஐ.நா.

சிரியா போரில் சிக்கியுள்ள குழந்தைகளுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டு இதுவரை இல்லாத அளவில் மிக மோசமானதாக அமைந்துள்ளது என ஐ.நா சபையால் வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Story first published: Monday, March 13, 2017, 14:30 [IST]

English summary

Syria's children "hit rock bottom" in 2016, with more killed than in any other year of the civil war, the United Nations children's organisation says.