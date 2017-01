நாடு முழுவதும் ஜன. 1 வரை நடந்த ஐ.டி. ரெய்டில் ரூ.562 கோடி பறிமுதல்

நாடு முழுவதும் நடந்த வருமான வரித் துறை சோதனையில் 562 கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

IT Dept detected total undisclosed income of Rs 4663 crore till 1st January: IT Sources