சசிகலா குடும்பத்தினரை வெளியேற்றினால் தான் பேச்சுவார்த்தை.. ஓபிஎஸ் திட்டவட்டம்!

சசிகலா குடும்பத்தினரை கட்சியில் இருந்து வெளியேற்றினால்தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

O Panneerselvam said that talks will be taken only if the Sasikala family is evicted from the party. Former Chief Minister O. Panaraseelvam has urged the AIADMK to act as workers committee.