டெல்லியில் ஓபிஎஸ் தங்கியுள்ள தமிழ்நாடு இல்லம் முற்றுகை.. தமிழ் அமைப்பினர் போராட்டத்தால் பதட்டம்

ஜல்லிக்கட்ட நடத்த வலியுறுத்தி டெல்லியில் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தங்கியுள்ள இல்லத்தை தமிழ் அமைப்பினர் முற்றுகையிட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil activists blockaded the Tamilnadu house in Delhi where Chief Minister O.Paneerselvam staying to meet Prime minister today. The tamill activists chanting to conduct jallikattu.