தமிழக விவசாயிகள் போராட்டத்தை ஒடுக்க "மோடியுடன் சந்திப்பு" நாடகத்தை அரங்கேற்றிய டெல்லி போலீஸ்!

டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தமிழக விவசாயிகள் இன்று திடீரென சாலையில் நிர்வாணமாக ஓடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil farmers removed their dress in lying down on the road. after the disappointment of PM did not meet them.