மண்டையோடு மண்சட்டியுடன் தமிழக விவசாயிகள் டெல்லியில் தொடர் போராட்டம் - தற்கொலை முயற்சி

டெல்லியில் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டுள்ள தமிழக விவசாயிகளில் 2 பேர் நேற்று தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொள்ள முயன்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Farmers are going to fasting protest for 100 days in Delhi Jantar Mantar. More than 150 farmers from Tamil Nadu have staged a protest demanding that the Centre declare a drought relief package and loan waiver for peasants from the southern state.