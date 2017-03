தமிழக அரசு அரணாக இருந்து விவசாயிகளை காத்து வருகிறது... கூசாமல் பேசும் அமைச்சர் துரைக்கண்ணு

தமிழக அரசு அரணாக இருந்து விவசாயிகளை காத்து வருவதாக வேளாண்துறை அமைச்சர் துரைக்கண்ணு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamilnadu Agricultural minister Duraikkannu meets Tamil Framers in Delhi today. He said Tamilnadu govt working as a security guard for the farmers.