டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் தாலி அறுக்கும் போராட்டம்

நேற்று ஆண் விவசாயிகள் சிலர் பெண்களை போல் சேலைகளை அணிந்து போராட்டம் நடத்தினர். இன்று சேலையுடன், தாலியும் அணிந்த அதே விவசாயிகள், அதை அறுத்து போராட்டம் நடத்தினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 14:22 [IST]

English summary

Tamilnadu farmers cuts their mangalsutra in Delhi to show their protest to union government.