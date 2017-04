அநியாயம்.. கடைசியில், தமிழக விவசாயியிடம் மிஞ்சியிருந்த கோவணமும் அவிழ்க்கப்பட்டது!

விவசாயிகளிடம் எஞ்சியிருந்தது கோவணம் மட்டுமே, இதோ இப்போது அதுவும் அவிழ்க்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamilnadu Farmers humiliated by union government in Delhi as they running nakked.