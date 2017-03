டெல்லியில் 13வது நாளாக தமிழக விவசாயிகள் தொடர் போராட்டம்.. வைகோ நேரில் ஆதரவு

காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டெல்லியில் 13 வது நாளாக தமிழக விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 11:16 [IST]

English summary

Tamilnadu farmers protest in Delhi as 13th day. MDMK General secretary vaiko met them and conveyed his support.