மோடியின் கவனத்தை ஈர்க்க ருத்ராட்சை அணிந்து விவசாயிகள் போராட்டம்.. திமுக எம்பி கனிமொழி நேரில் ஆதரவு

பிரதமர் மோடியின் கவனத்தை ஈர்க்க ருத்ராட்சை மாலை அணிந்து டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Tamilnadu farmers protest in delhi as 18th day. They are wearin Rudratcha. DMk MPs Kanimozhi and Trichy Siva met them and conveyed their support.