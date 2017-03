பாலாற்றில் ஆந்திரா தடுப்பணை கட்டுவதை எதிர்த்து சுப்ரீம்கோர்ட்டில் தமிழக அரசு புதிய மனு

பாலாற்றின் குறுக்கே ஆந்திரா தடுப்பணை கட்டுவதை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு புதிய மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளது.

English summary

Tamilnadu government has filed a new petition an palar dam issue. Tamilnadu government says that Andra government building a new dam in Palar is the illegal action.