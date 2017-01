வறட்சி நிவாரண நிதியாக ரூ39, 565 கோடி வழங்க மோடிக்கு முதல்வர் ஓபிஎஸ் கோரிக்கை!!

தமிழக அரசு சார்பில் மத்திய அரசிடம் வறட்சிநிவாரணம் கோரி மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் தமிழகத்துக்கு 39, 565 கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu government gives petition to Central government. Chief minister O.Paneerselvam's letter also was giving to Prime minister's office. tamilnadu government demanding Rs.39, 565 crores.