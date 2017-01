ஜெயலலிதா எதிர்த்த உதய் திட்டத்தில் இணைந்தது தமிழகம்.. கையெழுத்திட்டார் அமைச்சர் தங்கமணி

ஜெயலலிதா எதிர்த்த மத்திய அரசின் உதய் எனப்படும் மின் சீரமைப்பு திட்டத்தில் தமிழகம் இன்று இணைந்தது. தமிழக அரசு முறைப்படி சேர்வதற்கான ஒப்பந்தம் டெல்லியில் இன்று கையெழுத்தானது.

English summary

Tamilnadu state government joined in Central government's renovation project of Uday. Tamilnadu Government today formally signed in the contract to join.