தூய்மை இந்தியா நகரப் பட்டியலில் பின்னுக்குப் போனது திருச்சி நகரம்!

நாட்டின் தூய்மை நகரங்கள் பட்டியலை மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் திருச்சி 6-வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu's trichy corporation ranks back in cleanest cities list released by central minister venkaiah naidu today at newdelhi