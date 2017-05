விவசாயிகள் தற்கொலையில் 7வது இடம் தமிழகம்.. உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல்

இந்திய அளவில் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்துகொள்வது குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடக்கும் வழக்கில் மத்திய அரசு பதில் அளித்துள்ளது.அதில்,ஆண்டுக்கு 12,000திற்கும் மேல் விவசாயிகள் இந்தியாவில் தற்கொலை செய்து

English summary

Tamilnadu stands in 7th position in Farmers suicide row, centre government reports to supreme court