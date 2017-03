டெல்லி ஜவஹர்லால் பல்கலையில் தமிழக மாணவர் தற்கொலை ஏன்? பகீர் தகவல்

டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று வந்த தமிழக மாணவர் முத்துக் கிருஷ்ணன் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

JNU Muthu Krishnan was found having allegedly committed suicide in south Delhi's Munirka area Monday evening.