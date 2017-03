ஐ.எஸ்.தீவிரவாதிகள் அச்சுறுத்தல்.. தீவிர பாதுகாப்பில் "காதல் சின்னம் "

தீவிரவாத அச்சுறுத்தலைத் தொடர்ந்து தாஜ்மஹாலை சுற்றி தீவிர பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The security was beefed up after a website showed graphics of the Taj Mahal with a terrorist standing alongside holding what looked like a weapon.