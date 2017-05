ஜனாதிபதி தேர்தல்: யாரை நிறுத்தினாலும் பாஜகவுக்கே அதிமுக (எடப்பாடி) ஆதரவு- மோடியிடம் தங்கமணி உறுதி

ஜனாதிபதி தேர்தலில் பாஜகவுக்கு அதிமுக எடப்பாடி கோஷ்டி ஆதரவு அளிக்க உள்ளது. டெல்லியில் பிரதமர் மோடியிடம் அமைச்சர் தங்கமணி இதைத் தெரிவித்திருக்கிறார்.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 14:51 [IST]

ADMK sources said that Minister Thangamani told to Prime Minister Modi that Team EPS Faction will support to the BJP's Presidential Candidate.