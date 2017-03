சசியின் இடைக்கால பொதுச்செயலர் பதவியே செல்லாது... இரட்டை இலை கிடைக்கும்: நம்பிக்கையில் ஓபிஎஸ் டீம்

சசிகலாவின் இடைக்கால பொதுச்செயலர் பதவியே செல்லாது; இரட்டை இலையும் தங்களுக்கே கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறது ஓபிஎஸ் அதிமுக.

English summary

Team OPS expressed confidence that their faction would secure the Two Leaves symbol of the ADMK.