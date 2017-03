ஆர்கே நகர் தேர்தல்: ஓபிஎஸ் அதிமுகவுக்கு இரட்டை விளக்கு மின்கம்பம்!

ஆர்.கே.நகர் இடைத் தேர்தலில் ஓபிஎஸ் அதிமுகவுக்கு இரட்டை விளக்கு மின்கம்பம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 11:39 [IST]

English summary

Team OPS now got Electric pole for RK Nagar by election.