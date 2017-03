ஓபிஎஸ், மதுசூதனன் உயிருக்கு ஆபத்து! மத்திய படை பாதுகாப்பு தர கோரி ராஜ்நாத்சிங்கிடம் வலியுறுத்தல்!!

ஓபிஎஸ், மதுசூதனன் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதால் மத்திய படை பாதுகாப்பு கோரி உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங்கிடம் ஓபிஎஸ் அணி எம்பிக்கள் மனு கொடுத்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 16:48 [IST]

English summary

Team OPS MPs today met Home Minister Rajnath Singh in Delhi. Team OPS MPs requested to Provide Central force Security to Ex Chief Minister O Panneerselvam.