தேர்தல் ஆணையத்தில் ஆஜராகாமல் திடீரென கைவிரித்த ஹரீஷ் சால்வே- ஓபிஎஸ் அணி ஷாக்.... பரபர பின்னணி

தேர்தல் ஆணையத்தில் திடீரென ஆஜராக முடியாது என மூத்த வழக்கறிஞர் ஹரீஷ் சால்வே கைவித்தது ஓபிஎஸ் அணியை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Team OPS shocked over their Senior Counsel Harish salve not to appear before the Election Commission on symbol issue.