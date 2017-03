உற்சாகமில்லா ஓபிஎஸ் அணி... உடனே ஜெ. கல்லறைக்குப் போன தினகரன்... அப்ப இரட்டை இலை யாருக்கு?

இரட்டை இலை தொடர்பான விவாதங்கள் முடிவடைந்த நிலையில் ஓபிஎஸ் அணியிடம் உற்சாகம் அவ்வளவாக இல்லை. ஆனால் ரிசல்ட் லீக்கானது போல சசிகலா தரப்பு துள்ளிக் குதித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 18:58 [IST]

English summary

Sources Said that the Election Commission may allot that ADMK's Two leaves symbol to Team Sasikala.